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18:23   29 Мая 2019
Весь мир

Секретные документы косовского спецназа найдены местными жителями

Секретные документы косовского спецназа найдены местными жителями

Косовский спецназ потерял документы с личными данными людей, которых планировал задержать. Кроме этого, спецназовцы выронили план действий. Об этом 29 мая сообщает «Интерфакс». 

По информации агентства, документы с личными данными, номерами телефонов и адресами тех, кого должны были задержать, нашли местные жители. Известно, что секретные данные были утеряны во время спецоперации. 

Во вторник утром подразделения спецназа Косово вошли в четыре общины, где живут сербы. В операции участвовало 73 спецавтомобиля. По словам очевидцев, акция проходила с чрезмерным применением силы. Стало известно о 30 задержанных, в том числе полицейских. Представители властей Косова заявляли, что так боролись с организованной преступностью.

Из-за этого сербский президент Александр Вучич распорядился привести в состояние полной боевой готовности армию страны и спецназ МВД. К краю административной границы направлены дополнительные войска. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#документы #политика #косово #спецназ #весь мир

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