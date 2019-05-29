Отец Бутиной отреагировал на ее перевод в тюрьму во Флориде

Перевод в другую тюрьму отбывающей наказание в США Марии Бутиной не стал неожиданным известием для ее родственников. Об этом заявил РИА Новости отец гражданки РФ Валерий Бутин. Согласно американской базе федерального бюро тюрем, россиянку перевели в тюрьму города Таллахасси (штат Флорида).

«Машу вчера перевели, пока не удается с ней связаться, но перемещение из тюрьмы в тюрьму было ожидаемым, мы ждем, когда она с нами свяжется», — заявил отец Марии.

Мужчина отметил, что настроение у Бутиной вполне нормальное. Она намерена и дальше защищать свои интересы, подчеркнул Бутин.

Напомним, россиянку задержали в июле минувшего года. Она была осуждена на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Учитывая срок, который она уже отбыла, а также стандартную "скидку" в 50 дней за год приговора, Мария должна была выйти на свободу в ноябре этого года, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл.