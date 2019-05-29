Внук Примакова посоветовал властям Косово не указывать российской миссии ООН, как работать

Администрация частично признанной республики Косово призвала лишить неприкосновенности российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен обратиться к спецпредставителю генсека ООН Захиру Танину. Приштина собирается завести дело на Краснощекова, так как россиянин якобы мешал косовским силовикам задерживать контрабандистов.

«Я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет», — заявил Сила.

Сотрудник управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН в 2011–2014 годах, депутат Госдумы Евгений Примаков в комментарии «Политике Сегодня» назвал требование прокурора скандальным.

«Я бы сказал, это идиотизм, но мы в какой-то мере дипломаты, поэтому скажу, что это неразумно. Так называемые власти так называемой республики добиваются признания от стран-участниц ООН, но позволяют себе такие фортели. Этим они только показывают собственную несостоятельность и незнание международных норм», — рассказал внук советского и российского политика Евгения Примакова.

Собеседник «ПС» подчеркнул, что отечественные дипломаты в республике находятся не по решению Приштины, а согласно международному мандату.

«Не им говорить, в каком составе будет работать миссия», — заметил Примаков.

Депутат, чей дед в 1999 году совершил исторический разворот над Атлантикой, отказавшись лететь в США после начала натовских бомбардировок Югославии, напомнил, что российская сторона признает Косово не как отдельное государство, а как часть Сербии.

«На этом основании там и работают сотрудники нашего посольства в Белграде», — добавил Примаков.

Операция косоварской полиции началась во вторник, 28 мая. Представители правоохранительных органов заявили, что собираются «бороться с ОПГ на севере республики», где находится граница с Сербией. Полицейские задержали тринадцать сербов и двух сотрудников миссии ООН, среди которых — Краснощеков. Его с ранениями доставили в больницу, позже освободили.

Сербы, живущие в непризнанной республике, пытались сопротивляться, возводили баррикады. В ряде районов, по данным белградского телеканала Prva, слышали стрельбу. Президент Сербии Александр Вучич привел армию в боеготовность.