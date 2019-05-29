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Зеленский уволил начальника управления Госохраны

Зеленский уволил начальника управления Госохраны

 Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту

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19:54   29 Мая 2019
Россия

Внук Примакова посоветовал властям Косово не указывать миссии ООН, как работать

Внук Примакова посоветовал властям Косово не указывать миссии ООН, как работать

Администрация частично признанной республики Косово призвала лишить неприкосновенности российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен обратиться к спецпредставителю генсека ООН Захиру Танину. Приштина собирается завести дело на Краснощекова, так как россиянин якобы мешал косовским силовикам задерживать контрабандистов.

«Я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет», — заявил Сила.

Внук Примакова посоветовал властям Косово не указывать российской миссии ООН, как работать

Сотрудник управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН в 2011–2014 годах, депутат Госдумы Евгений Примаков в комментарии «Политике Сегодня» назвал требование прокурора скандальным.

«Я бы сказал, это идиотизм, но мы в какой-то мере дипломаты, поэтому скажу, что это неразумно. Так называемые власти так называемой республики добиваются признания от стран-участниц ООН, но позволяют себе такие фортели. Этим они только показывают собственную несостоятельность и незнание международных норм», — рассказал внук советского и российского политика Евгения Примакова.

Собеседник «ПС» подчеркнул, что отечественные дипломаты в республике находятся не по решению Приштины, а согласно международному мандату.

«Не им говорить, в каком составе будет работать миссия», — заметил Примаков.

Депутат, чей дед в 1999 году совершил исторический разворот над Атлантикой, отказавшись лететь в США после начала натовских бомбардировок Югославии, напомнил, что российская сторона признает Косово не как отдельное государство, а как часть Сербии.

«На этом основании там и работают сотрудники нашего посольства в Белграде», — добавил Примаков.

Внук Примакова назвал скандальным требование Косова лишить Краснощекова неприкосновенности

Операция косоварской полиции началась во вторник, 28 мая. Представители правоохранительных органов заявили, что собираются «бороться с ОПГ на севере республики», где находится граница с Сербией. Полицейские задержали тринадцать сербов и двух сотрудников миссии ООН, среди которых — Краснощеков. Его с ранениями доставили в больницу, позже освободили.

Сербы, живущие в непризнанной республике, пытались сопротивляться, возводили баррикады. В ряде районов, по данным белградского телеканала Prva, слышали стрельбу. Президент Сербии Александр Вучич привел армию в боеготовность.

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Автор: Павел Никифоров
#сербия #косово #вучич #краснощеков

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