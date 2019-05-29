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17:53   29 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Саакашвили прилетел в Киев

Саакашвили прилетел в Киев

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому накануне вернули украинское гражданство, в среду, 29 мая, прилетел в Киев. В февраля 2018 года Саакашвили выслали в Польшу, поэтому он прилетел рейсом из Варшавы в киевский международный аэропорт Борисполь.

Во вторник, 28 мая, новый украинский лидер Владимир Зеленский отменил решение предшественника Петра Порошенко и вернул Саакашвили гражданство Украины. 

«Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время», — написал Саакашвили в Facebook.

Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику. Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области и предоставил украинское гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Петр Порошенко передумал и уволил Саакашвили, заявив при этом, что он не развивал регион и значительно ухудшил экономические показатели Одесской области.

В конце июля 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. В ответ он подал жалобу в украинский суд, которую до сих пор не рассмотрели. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #киев #саакашвили #общество

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