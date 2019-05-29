Саакашвили прилетел в Киев
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому накануне вернули украинское гражданство, в среду, 29 мая, прилетел в Киев. В февраля 2018 года Саакашвили выслали в Польшу, поэтому он прилетел рейсом из Варшавы в киевский международный аэропорт Борисполь.
Во вторник, 28 мая, новый украинский лидер Владимир Зеленский отменил решение предшественника Петра Порошенко и вернул Саакашвили гражданство Украины.
«Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время», — написал Саакашвили в Facebook.
Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику. Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области и предоставил украинское гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Петр Порошенко передумал и уволил Саакашвили, заявив при этом, что он не развивал регион и значительно ухудшил экономические показатели Одесской области.
В конце июля 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. В ответ он подал жалобу в украинский суд, которую до сих пор не рассмотрели.
У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" зустрічають Міхеїла Саакашвілі Відео: Громадське радіо pic.twitter.com/qKZPeZ0Syp— Громадське радіо (@HromadskeRadio) 29 мая 2019 г.