Специалисты из Израиля принимали участие в организации нескольких спектаклей с участием «Белых касок», после якобы имевших место атак сирийской армии с использованием химического оружия против гражданского населения.

Информация об этом была озвучена одним из телеканалов Израиля. В частности, сообщается, что израильские специалисты работали над сценариями инсценировок химических атак и тренировали привлеченных к съемкам боевиков и статистов для того, чтобы добиться достоверности их действий. После проведения постановочных съемок отснятые материалы передавались в средства массовой информации стран Запада и Персидского залива, которые и вбрасывали их в публичное пространство. За этими действиями стояло правительство Израиля, целью которого было обеспечить Соединенным Штатам Америки предлог для военной агрессии против Сирии.

Об этом в среду вечером пишет Федеральное агентство новостей, отмечая, что сфабрикованные при помощи Израиля «доказательства» использования Дамаском химического оружия, позволили США и их союзникам не только ввести против сирийского народа экономическую блокаду, но и неоднократно наносить прямые удары по позициям правительственных сил.

Ранее о причастности Израиля к провокациям с химоружием в Сирии в интервью британскому изданию «The Sunday Times» рассказал экс-глава Генштаба Вооруженных сил еврейского государства. По его словам, Израиль, не ограничиваясь лечением раненных террористов в своих больницах и поставками боевикам медикаментов, также предоставлял бандформированиям вооружения и наносил бомбовые удары по военным объектам Сирийской арабской армии (САА).

Комментируя ситуацию, независимый журналист и политолог Александр Асафов, заявил, что озвученные на телевидении сведения о причастности Израиля к химическим провокациям «Белых касок» похожи на правду, так как подобные действия в Сирии находятся в фарватере внешней политики Тель-Авива.

Подробнее о политическом курсе Израиля и действиях израильских спецслужб в Сирии читайте в материале ФАН.