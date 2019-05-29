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17:54   29 Мая 2019
Россия

Власти Косова потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Власти Косова потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Власти непризнанной республики Косово потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом 29 мая сообщает Insajderi, ссылаясь на главного прокурора Косовска-Митровицы Шчикири Сила.

Напомним, 28 мая стало известно, что косовские правоохранители задержали гражданина России, работающего в миссии ООН. Во время задержания россиянин получил тяжелую травму головы, позже его доставили в больницу. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. 

В российском МИД случай назвали «вопиющим актом». Посольство РФ осудило действия косовской полиции и потребовало освободить Краснощекова. 

Кроме россиянина также был задержан сербский сотрудник, оба получили травмы. Позже стало известно, что Краснощекова отпустили.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #косово #весь мир

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