Политологи считают, что врио глав регионов в первом туре выборов одержат победу

Действующие врио глав регионов РФ имеют хорошие шансы победить в выборах в первом туре. В таком мнении сошлись участники круглого стола «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей», которое прошло в среду на площадке Экспертного института социальных исследований. Об этом сообщает ТАСС.

«Основываясь на социологии, которая была представлена (на заседании круглого стола — прим. ред.) если бы выборы были бы в это воскресенье, то это была бы победа (врио глав регионов — прим. ред.) в первом туре, причем уверенная победа», — заявил по итогам заседания директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация для всех временно исполняющих обязанности весьма устойчивая. По словам Потуремского они достаточно эффективно исполняют вопрос решения локальных задач.

Руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова в беседе с агентством отметила результативность, открытость, вовлечение людей и жесткий контроль, которые присущи работе новых врио. По ее мнению, есть основания говорить о победе в первом туре, так как «врио взяли очень хороший старт» и «идут достаточно успешно».

В единый день голосования 8 сентября в России состоятся выборы глав сразу 16 регионов. На заседании руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров привел результаты опросов.

«Среди всех врио, чьи позиции мы исследовали, выделяется врио главы Забайкалья с результатом 84%, то есть 84% от заявивших о намерении участвовать в выборах планируют проголосовать за него», — отметил глава ВЦИОМ.

Согласно итогам опросов, на второй позиции находится врио руководителя Башкортостана Радий Хабиров (79,3%). Далее следуют врио главы Калмыкии Бату Хасиков (76%) и Андрей Чибис из Мурманской области.

Однако это не единственные высокие показатели. Хорошие рейтинги демонстрируют врио главы Оренбургской области Денис Паслер (62,1%), врио главы Астраханской области Сергей Морозов (62%), врио главы Челябинской области Алексей Текслер (61%), врио главы Алтая Олег Хорохордин (59%), врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов (54,4%), добавил Федоров.

Глава ВЦИОМ заметил, что явка ожидается на уровне от 32,6% в Ставропольском крае до 43,7% в Калмыкии.

Федоров добавил, что высокие показатели врио глав регионов в основном объясняются «комбинацией нескольких факторов». В частности, уверен он, это связано с их «статусом губернаторов надежды», то есть с надеждой граждан на улучшение жизни, которую люди связывают с врио. Также он заметил, что на рейтинги влияет акцент врио на прямые коммуникации с населением и общее желание обновления, присутствующее в обществе.