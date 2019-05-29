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17:38   29 Мая 2019
Россия

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба в среду, 29 мая, возбудила дело против  «Почты России» из-за ограничения возможности оплаты пересылки уведомлений марками. По информации ФАС, «Почта России» не исполнила предупреждение, выданное надзорным ведомством.

Ранее ФАС усмотрела в действиях «Почты России» признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в том, что оператор российской государственной почтовой сети приказом ввел с января 2019 года ограничение по расчету за предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только деньгами и исключил возможность оплаты марками.

Согласно предупреждению, «Почты России» должна была исключить из приказа абзац, которым ввела ограничение возможности оплаты услуг марками, а также признать недействующим приказ, устанавливающий переходный период по способу оплаты уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений.

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Автор: Анатолий Кубарев
#деньги #фас #почта россии #марки

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