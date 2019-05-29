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 NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем

NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем
17:29   29 Мая 2019
Весь мир

NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем

NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем

Причина взрыва космического корабля Crew Dragon во время апрельских испытаний в 2019 году остается неизвестной. Об этом 29 мая сообщает РИА Новости, ссылаясь на SpaceNews.

По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco. Он сообщила, что не знает, когда закончится расследование, добавив, что торопиться в таком деле не стоит. 

«Необходимо очень методично изучить все возможные причины сбоя», — заявила Людерс. 

Первый раз Crew Dragon успешно протестировали в марте этого года. Космический корабль вышел на орбиту, состыковался с МКС, а затем вернулся на Землю. После испытания аппарат начали тестировать в лабораториях НАСА, и один из экспериментов обернулся катастрофой.

В конце апреля во время проверки систем аварийной посадки корабль взорвался. Crew Dragon должен был отправиться в космос для проверки тех же самых систем в июне этого года. 

Людерс подчеркнула, что проводить новые испытания инженеры начнут только после расследования, то есть когда станет понятна причина поломки. Она не исключила, что в этом году придется отложить первый полет астронавтов на корабле. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #наса #crew dragon

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