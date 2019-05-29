Климкин анонсировал встречи Зеленского с главами МИД ведущих стран ЕС

Министры иностранных дел Германии, Франции, Швеции и Польши в ближайшее время прибудут в Киев для встреч с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в среду рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин, слова которого приводит агентство «Интерфакс».

«Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция», - сообщил в частности Климкин, отметив, что с прибывшими европейскими министрами запланированы встречи в МИД Украины, а также с ними планирует встретится президент страны.

Напомним: накануне во вторник 28 мая заместитель главы администрации украинского президента Вадим Пристайко сообщил о намеченных на 30 мая визитах в Киев глав МИД ФРГ и Фрнанции Хайко Мааса и Жан Ива ле Дриана соответственно.

При этом украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что факт визита главы МИД ФРГ в Киев на десятый день после инаугурации Владимира Зеленского является чрезвычайно символичным и важным.