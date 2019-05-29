Бывшего замглавы Дальневосточной оперативной таможни арестовали в Москве

Экс-заместитель начальника дальневосточного таможенного управления Павел Фомин, который подозревается в получении крупной взятки, был арестован в среду на два месяца.

Такое решение принял московский Басманный суд. Об этом, ссылаясь на пресс-службу суда, сообщает агентство ТАСС.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фомина сроком до 27 июля», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, по версии следствия, Фомин пользовался служебным положением для получения взяток. По данной статье чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы а также штраф в размере 70-кратной суммы полученной им взятки.