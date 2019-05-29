Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Косова потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Власти Косова потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

 Политологи считают, что врио глав регионов в первом туре выборов одержат победу

Политологи считают, что врио глав регионов в первом туре выборов одержат победу
Саакашвили прилетел в Киев

Саакашвили прилетел в Киев

 Пожар вспыхнул на бывшем заводе Порошенко в Киеве

Пожар вспыхнул на бывшем заводе Порошенко в Киеве
Климкин анонсировал встречи Зеленского с главами МИД ведущих стран ЕС

Климкин анонсировал встречи Зеленского с главами МИД ведущих стран ЕС

 NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем

NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем
Власти Косова потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Власти Косова потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

 Политологи считают, что врио глав регионов в первом туре выборов одержат победу

Политологи считают, что врио глав регионов в первом туре выборов одержат победу
Саакашвили прилетел в Киев

Саакашвили прилетел в Киев

 Пожар вспыхнул на бывшем заводе Порошенко в Киеве

Пожар вспыхнул на бывшем заводе Порошенко в Киеве
Климкин анонсировал встречи Зеленского с главами МИД ведущих стран ЕС

Климкин анонсировал встречи Зеленского с главами МИД ведущих стран ЕС

 NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем

NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем
17:36   29 Мая 2019
Россия

Заброшенный мост украли в Мурманской области

Заброшенный мост украли в Мурманской области

Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.

Отмечается, что украденное строение находилось рядом с поселком Октябрьский, который забросили еще в 2013 году из-за отсутствия жителей. Ранее по мосту проходили железнодорожные пути, которые соединяли поселки Айкувен и Ловозеро. Однако рельсы разобрали в 2007 году из-за банкротства Ловозерской горно-обогатительной компании, которая использовала их для вывоза металлов.

О незаконном присвоении сообщили жители поселка Коашва, который находится в Апатитско-Кировском районе.

«Сейчас сотрудники полиции устанавливают собственника моста», — рассказала Филиппова.

Бдительные граждане считают, что злоумышленники сперва подорвали пролет, чтобы тот обрушился в реку, а после разобрали мост на части. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

Пресс-секретарь кировской администрации Татьяна Никуличева отметила, что украденное строение было заброшено.

«Пропавший мост много лет не использовался и на городском балансе не числится», — отметила она.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#мост #кража #мурманскаяобласть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...