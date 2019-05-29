Заброшенный мост украли в Мурманской области

Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.

Отмечается, что украденное строение находилось рядом с поселком Октябрьский, который забросили еще в 2013 году из-за отсутствия жителей. Ранее по мосту проходили железнодорожные пути, которые соединяли поселки Айкувен и Ловозеро. Однако рельсы разобрали в 2007 году из-за банкротства Ловозерской горно-обогатительной компании, которая использовала их для вывоза металлов.

О незаконном присвоении сообщили жители поселка Коашва, который находится в Апатитско-Кировском районе.

«Сейчас сотрудники полиции устанавливают собственника моста», — рассказала Филиппова.

Бдительные граждане считают, что злоумышленники сперва подорвали пролет, чтобы тот обрушился в реку, а после разобрали мост на части. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

Пресс-секретарь кировской администрации Татьяна Никуличева отметила, что украденное строение было заброшено.