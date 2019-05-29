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17:05   29 Мая 2019
Россия

Конкурс «Мой город – мои возможности» призван омолодить власть в Петербурге

Конкурс «Мой город – мои возможности» призван омолодить власть в Петербурге

В пресс-центре ТАСС прошел брифинг, который посвятили конкурсу «Мой город – мои возможности», который был организован по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Он и дал старт конкурсу в среду, 29 мая, передают «Невские Новости».

«Мы сегодня даем старт конкурсу «Мой город – мои возможности». Для нас это очень важный проект: Санкт-Петербург всегда был кузницей кадров нашей страны, и всегда наши специалисты ценились и направлялись во все регионы », – заявил Беглов.

Основными целями проекта является отбор управленцев нового поколения для их самореализации в Петербурге, а также «омолодить» правительство и органы самоуправления. Руководитель блока оценочных мероприятий конкурса «Мой город – мои возможности» Юлия Иванова заявила, что в силу этого в рамках проекта организаторы намерены также реализовать программу «35 на 35» — не менее 35% государственных и муниципальных служащих в Северной столице должны быть не старше 35 лет.

В конкурсе сможет принять участие любой желающий в возрасте от 20 до 55 лет. Для этого нужно иметь высшее образование и как минимум двухлетний опыт в управленческой деятельности.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #политика #общество #конкурс

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