Глава Россельхознадзора остался в Аргентине из-за забастовки

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Сергей Данкверт прилетел в Буэнос-Айрес на 14-е заседание межправительственной российско-аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Однако в среду, 29 мая, глава Россельхознадзора не смог улететь обратно в Москву из-за забастовки в Аргентине.

Профсоюзы страны выступили против экономической политики действующих властей. Табло вылетов и прилетов аргентинских аэропортов окрасились в красный цвет — отменили все рейсы, включая международные. Представитель главы Россельхознадзора уточнила, что рейс перенесли на два часа ночи.

«У нас из-за забастовки рейс отменили, придется лететь позже», — объяснил Данкверт журналистам.