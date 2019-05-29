Глава Россельхознадзора остался в Аргентине из-за забастовки
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Сергей Данкверт прилетел в Буэнос-Айрес на 14-е заседание межправительственной российско-аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Однако в среду, 29 мая, глава Россельхознадзора не смог улететь обратно в Москву из-за забастовки в Аргентине.
Профсоюзы страны выступили против экономической политики действующих властей. Табло вылетов и прилетов аргентинских аэропортов окрасились в красный цвет — отменили все рейсы, включая международные. Представитель главы Россельхознадзора уточнила, что рейс перенесли на два часа ночи.
«У нас из-за забастовки рейс отменили, придется лететь позже», — объяснил Данкверт журналистам.
27 и 28 мая состоялось 14-е заседание Российско-Аргентинской МПК. В рамках мероприятия Россельхознадзор обсудил вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, образования, промышленности, железнодорожного транспорта и фармацевтики. https://t.co/rD4GUUokfR— Пресс-служба Россельхознадзора (@fsvps) 29 мая 2019 г.