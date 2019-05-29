«Кассира» ОПГ Пичугина отправили в колонию на семь лет

Верховный суд Коми признал Махача Азизова виновным в убийстве и в участии в преступной группе. Он приговорен к семи годам колонии строго и штрафу 600 тысяч рублей. Об этом 29 мая сообщает ИА «БНК».

Согласно материалам дела Азизов вербовал людей, склоняя их к участию в преступной банде (ОПГ «Пичугина»), контролировал дисциплину и конспирацию, вел общую кассу («общак»). Кроме этого, в 2005 году он организовал убийство бизнесмена.

Напомним, в январе 2005 года был убит 26-летний предприниматель Игорь Николаев. В него выстрелили не менее шести раз. Мужчину доставили в больницу, но через месяц он умер.

В 2004 году Николаев задолжал деньги за продовольственные товары, которые получил ранее от бизнесмена из Нижнего Новгорода. Он не смог пустить товар в ход, и об этом узнал Юрий Пичугин (глава банды, криминальный авторитет). Тогда Николаев признал в присутствии Пичугина и Азизова долг и пообещал его вернуть как можно скорее. Обещание он не сдержал.

В декабре 2003 года случился еще один конфликт, после которого Пичугин заказал убийство Николаева. Исполнителю за «работу» заплатили три тысячи долларов.

Прокурор просил для Азизова 10 лет колонии строгого режима и штраф 800 тысяч рублей. С такой позицией согласился отец убитого Игоря Николаева. Подсудимый извинился перед потерпевшим. По словам защиты, Азизов не был судим ранее. У него есть хронические заболевания.