Глава «Всероссийского родительского собрания» раскритиковал идею «отцовского капитала»

Председатель Центрального совета движения «Всероссийское родительское собрание» Герман Авдюшин холодно принял инициативу ввести «отцовский капитал». Мнением он поделился в беседе с News.ru 29 мая.

Он заявил, что после рождения ребенка российские семьи распадаются на третий-четвертый год. К тому же, женщине становится тяжело в любом случае.

«А мужчине платить деньги? Он должен работать, какой ему капитал?», — недоумевает собеседник.

Авдюшин видит решение проблемы в увеличении маткапитала, либо в возврате к программе предоставления квартиры многодетным семьям. По его словам, все говорят, что готовы родить еще, но мешает отсутствие жилплощади. Глава движения напомнил и о количестве россиян, которые живут за чертой бедности.

«И самые уязвимые, опять же, многодетные семьи», — добавил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России могу появится дополнительные субсидии для многодетных семей. Издание ссылается на доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.

Согласно данным, предлагается ввести понятие «отцовский капитал», который будет выплачиваться при рождении третьего ребенка. Однако есть условия: все дети должны быть от одного отца, а родителям необходимо состоять в официальном браке.

Пресс-служба министерства труда и социальной защиты же сообщала, что подобных предложений не поступало.