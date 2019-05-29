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16:54   29 Мая 2019
Россия

Глава «Всероссийского родительского собрания» раскритиковал идею «отцовского капитала»

Глава «Всероссийского родительского собрания» раскритиковал идею «отцовского капитала»

Председатель Центрального совета движения «Всероссийское родительское собрание» Герман Авдюшин холодно принял инициативу ввести «отцовский капитал». Мнением он поделился в беседе с News.ru 29 мая.

Он заявил, что после рождения ребенка российские семьи распадаются на третий-четвертый год. К тому же, женщине становится тяжело в любом случае.

«А мужчине платить деньги? Он должен работать, какой ему капитал?», — недоумевает собеседник.

Авдюшин видит решение проблемы в увеличении маткапитала, либо в возврате к программе предоставления квартиры многодетным семьям. По его словам, все говорят, что готовы родить еще, но мешает отсутствие жилплощади. Глава движения напомнил и о количестве россиян, которые живут за чертой бедности.

«И самые уязвимые, опять же, многодетные семьи», — добавил он.

Глава «Всероссийского родительского собрания» раскритиковал идею «отцовского капитала»

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России могу появится дополнительные субсидии для многодетных семей. Издание ссылается на доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.

Согласно данным, предлагается ввести понятие «отцовский капитал», который будет выплачиваться при рождении третьего ребенка. Однако есть условия: все дети должны быть от одного отца, а родителям необходимо состоять в официальном браке.

Пресс-служба министерства труда и социальной защиты же сообщала, что подобных предложений не поступало.

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Автор: Анна Манц
#семья #субсидии #отцовскийкапитал

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