Школьница умерла во время ЕГЭ в Чебоксарах

Школьница умерла во время ЕГЭ по математике в одной из чебоксарских школ в среду, 29 мая. По информации Министерства образования региона, ученица 11-го класса, инвалид с детства, явилась на экзамен, однако «уже по внешнему виду было понятно, что ей нездоровится».

Дежурившие в школе медики и организаторы экзамена посоветовали девушке и ее родителям отказаться от участия в экзамене, однако девушка решила все-таки написать ЕГЭ.

«В течение часа она писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти из кабинета», — отмечает республиканское ведомство.

Уже в коридоре девушке стало плохо. Школьнице, по данным Минздрава, оперативно оказали медпомощь, однако спасти ей жизнь не удалось.