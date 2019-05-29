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16:27   29 Мая 2019
Весь мир

Боевики в Идлибе скрываются от огня армии Сирии в больнице и мечети

Боевики в Идлибе скрываются от огня армии Сирии в больнице и мечети

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» разместили свой штаб в помещении госпиталя «Аль-Акра» в городе Кафр-Набаль. В больнице находится примерно 80 боевиков, сообщает 29 мая ФАН со ссылкой на Facebook местного источника. 

По информации агентства, раненых переместили в другое место. Боевики привезли в здание ящик с боеприпасами. Территорию вокруг госпиталя охраняют вооруженные радикалы. 

«Также в больнице находятся пикапы с автоматами», — написал источник в Facebook. 

По закону нельзя использовать гражданские объекты в военных целях. Это — грубое нарушение международного законодательства. Однако для местных террористов закон не писан. Их совершенно не беспокоит, что больницу могут повредить ответным огнем бойцы САА. 

Тот же источник сообщает, что исламисты продолжают обстреливать объекты правительственных войск в САР в 10 километрах юго-восточнее (поселение Кафр Санджа). Боевики расположились недалеко от мечети, где выставили самодельные реактивные установки.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #идлиб #политика #весь мир

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