ФАС завела дело на «Ростелеком» после жалобы «Мегафона»

Федеральная антимонопольная служба открыла делопроизводство в отношении «Ростелекома» из-за неследования закону о защите конкуренции. Об этом ведомство сообщило в Twitter 29 мая.

Ранее в ФАС поступило заявление от «Мегафона», в котором было указано, что «Ростелеком» нарушает антимонопольное законодательство. Обвиняемая компания отказывала в заключении договоров о присоединении сети зоновой телефонной связи мобильного оператора в ряде российских субъектов к местной сети «Ростелекома».

«До 30 апреля компания «Ростелеком» должна была устранить выявленные признаки нарушения антимонопольного законодательства путем обеспечения возможности пропуска трафика… и проинформировать ФАС России», — указано в сообщении.

Однако нарушитель не уведомил службу об исполнении предупреждения. Из-за этого ведомство 27 мая возбудило дело.