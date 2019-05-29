Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Косова потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Власти Косова потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

 Политологи считают, что врио глав регионов в первом туре выборов одержат победу

Политологи считают, что врио глав регионов в первом туре выборов одержат победу
Саакашвили прилетел в Киев

Саакашвили прилетел в Киев

 Пожар вспыхнул на бывшем заводе Порошенко в Киеве

Пожар вспыхнул на бывшем заводе Порошенко в Киеве
Климкин анонсировал встречи Зеленского с главами МИД ведущих стран ЕС

Климкин анонсировал встречи Зеленского с главами МИД ведущих стран ЕС

 NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем

NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем
Власти Косова потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Власти Косова потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

 Политологи считают, что врио глав регионов в первом туре выборов одержат победу

Политологи считают, что врио глав регионов в первом туре выборов одержат победу
Саакашвили прилетел в Киев

Саакашвили прилетел в Киев

 Пожар вспыхнул на бывшем заводе Порошенко в Киеве

Пожар вспыхнул на бывшем заводе Порошенко в Киеве
Климкин анонсировал встречи Зеленского с главами МИД ведущих стран ЕС

Климкин анонсировал встречи Зеленского с главами МИД ведущих стран ЕС

 NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем

NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем
16:31   29 Мая 2019
Россия

Полиция ищет участников «кровавой» фотосессии у мемориала в Новороссийске

Полиция ищет участников «кровавой» фотосессии у мемориала в Новороссийске

Сотрудники управления МВД по Новороссийску организовали проверку по факту фотосессии у мемориала погибшим героям Великой Отечественной войны «Малая земля», передает «360». По информации телеканала, молодежь устроила фотосессию возле мемориала. 

Девушка в образе Харли Квинн, суперзлодейки и главной сподвижницы Джокера из вселенной комиксов про «Бэтмена», позировала на фоне белого BMW, который залили бутафорской кровью. Происходящее снял на видео очевидец. Мужчина с горестью прокомментировал увиденное.

«Администрация будет рада. Мемориал «Малая земля». Подвиг героев оценен», — сказал автор видео.

Мемориал-музей «Малая земля» открыли 16 сентября 1982 года в день 39-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск. Комплекс возвели в память о героизме советских солдат, которые во время войны сражались за Новороссийск.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#видео #полиция #фото #новороссийск #малая земля

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...