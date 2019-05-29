Полиция ищет участников «кровавой» фотосессии у мемориала в Новороссийске

Сотрудники управления МВД по Новороссийску организовали проверку по факту фотосессии у мемориала погибшим героям Великой Отечественной войны «Малая земля», передает «360». По информации телеканала, молодежь устроила фотосессию возле мемориала.

Девушка в образе Харли Квинн, суперзлодейки и главной сподвижницы Джокера из вселенной комиксов про «Бэтмена», позировала на фоне белого BMW, который залили бутафорской кровью. Происходящее снял на видео очевидец. Мужчина с горестью прокомментировал увиденное.