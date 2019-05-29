Пожар вспыхнул на бывшем заводе Порошенко в Киеве

На одном из кораблей, пришвартованных на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в украинской столице, утром в среду, 21 мая, начался пожар. Как сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) в Киеве, общая площадь возгорания составила порядка ста квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали несколько единиц пожарной техники, а также 20 человек из состава гарнизона города. В 11:19 пламя смогли полностью потушить. Жертв и пострадавших при пожаре нет. Причина случившегося в настоящее время устанавливается. Местное МВД сообщает, что утром в среду на корабле рабочие занимались сваркой.