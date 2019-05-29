Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Instagram посоветовал шаверму в качестве перекуса и зачем-то назвал ее шаурмой. Рекомендовал чиновникам, заявив, что блюдо поможет им «не забронзоветь» и не отрываться от людей.

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. Нет ничего страшного, неудобного и тем более — постыдного. А еще — помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Рекомендую тем, кто у власти», — написал глава государства в соцсети.

Телеведущий и популяризатор нетрадиционных методов оздоровления Геннадий Малахов вреда от популярного фастфуда не видит.

«Здесь ничего такого нет, что бы как-то влияло на здоровье. Все упирается в то, что можно быстро перекусить. К тому же, такая еда надолго сохраняет чувство сытости», — отметил телеведущий в комментарии «Политике сегодня».

Малахов подчеркнул, что шаурма должна быть качественной. Искать такую звезда телешоу рекомендовал на Казанском вокзале в Москве.