Теледоктор Малахов поддержал Зеленского в популяризации шавермы
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Instagram посоветовал шаверму в качестве перекуса и зачем-то назвал ее шаурмой. Рекомендовал чиновникам, заявив, что блюдо поможет им «не забронзоветь» и не отрываться от людей.
«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. Нет ничего страшного, неудобного и тем более — постыдного. А еще — помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Рекомендую тем, кто у власти», — написал глава государства в соцсети.
Телеведущий и популяризатор нетрадиционных методов оздоровления Геннадий Малахов вреда от популярного фастфуда не видит.
«Здесь ничего такого нет, что бы как-то влияло на здоровье. Все упирается в то, что можно быстро перекусить. К тому же, такая еда надолго сохраняет чувство сытости», — отметил телеведущий в комментарии «Политике сегодня».
Малахов подчеркнул, что шаурма должна быть качественной. Искать такую звезда телешоу рекомендовал на Казанском вокзале в Москве.
«Я на Казанском вокзале ел шаурму. Там вывеска была «Самая лучшая шаурма», разные дозы у них, побольше или поменьше там. Платите 180 рублей и получаете большую шаурму. И действительно, вкусная, хорошая такая», — рассказал Малахов.