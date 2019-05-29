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15:41   29 Мая 2019
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Верховная рада выполнила требование Зеленского

Верховная рада выполнила требование Зеленского

Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия в среду, 21 мая, поддержал принятие Избирательного кодекса в стране. Об этом первый замлавы комитета Леонид Емец сообщил в Facebook.

«Есть 18 голосов «за»! Избирательный кодекс прошел комитет!» — написал парламентарий.

Он также отметил, что до этого три месяца не набирался кворум, который необходим для поддержки комитетом проекта закона.

О необходимости принятия Избирательного кодекса на Украине в ходе инаугурационной речи 21 мая заявил новый президент страны Владимир Зеленский.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #верховная рада #зеленский

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