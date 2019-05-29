Верховная рада выполнила требование Зеленского

Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия в среду, 21 мая, поддержал принятие Избирательного кодекса в стране. Об этом первый замлавы комитета Леонид Емец сообщил в Facebook.

«Есть 18 голосов «за»! Избирательный кодекс прошел комитет!» — написал парламентарий.

Он также отметил, что до этого три месяца не набирался кворум, который необходим для поддержки комитетом проекта закона.

О необходимости принятия Избирательного кодекса на Украине в ходе инаугурационной речи 21 мая заявил новый президент страны Владимир Зеленский.