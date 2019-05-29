Взрыв прогремел на китайском заводе по производству чугуна

Газопровод на заводе по производству чугуна в городе Наньчан, административный центр провинции Цзянси, взорвался в среду, 29 мая, передает китайское издание «Пэнпай». По информации местных СМИ, погиб человек, пострадали — девять.

Представитель Департамента по чрезвычайным ситуациям провинции Цзянси уточнил, что взрыв прогремел в 16:30 по местному времени или в 11:30 по московскому. Завод загорелся. Спасатели и пожарные выехали к месту случившегося. Огонь потушили. Пострадавших госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства и причины случившегося.