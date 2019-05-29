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Пожар вспыхнул на бывшем заводе Порошенко в Киеве

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Взрыв прогремел на китайском заводе по производству чугуна
15:41   29 Мая 2019
Россия

Путин проведет совещание по искусственному интеллекту

Путин проведет совещание по искусственному интеллекту

Глава государства Владимир Путин в четверг, 30 мая, посетит школу программирования «Школа 21», где ознакомится с ее инфраструктурой и проведет совещание по развитию технологий в сфере искусственного интеллекта. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Школа 21» является образовательной инициативой Сбербанка. В ней готовят специалистов мирового уровня в сфере информационных технологий. Школа была основана в прошлом году при сотрудничестве с французской школой программирования Ecole 42.

В нее могут прийти ученики, достигшие 18 лет. Обучение бесплатное, зачисляют в школу по итогам вступительных экзаменов. На сегодняшний день в ней обучается 940 студентов.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #общество #программирование #школа 21

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