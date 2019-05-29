Путин проведет совещание по искусственному интеллекту

Глава государства Владимир Путин в четверг, 30 мая, посетит школу программирования «Школа 21», где ознакомится с ее инфраструктурой и проведет совещание по развитию технологий в сфере искусственного интеллекта. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Школа 21» является образовательной инициативой Сбербанка. В ней готовят специалистов мирового уровня в сфере информационных технологий. Школа была основана в прошлом году при сотрудничестве с французской школой программирования Ecole 42.

В нее могут прийти ученики, достигшие 18 лет. Обучение бесплатное, зачисляют в школу по итогам вступительных экзаменов. На сегодняшний день в ней обучается 940 студентов.