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15:27   29 Мая 2019
Россия

Уголовное дело после гибели девятимесячного ребенка возбуждено в Москве

Уголовное дело после гибели девятимесячного ребенка возбуждено в Москве

Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью младенца, который умер вскоре после падения с кровати в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова в Москве. Об этом сообщила в среду, 29 мая, старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

Ранее Министерство здравоохранения России, комментируя сообщения в СМИ о том, что младенец, после падения для лечения привезенный в Морозовскую больницу из центра Шумакова, ушел из жизни из-за недосмотра медперсонала, сообщил, что малыш упал с кровати матери, однако родители знали, что нельзя перекладывать его.

«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — заявила Иванова.

По информации следствия, в ночь, когда ребенок, который находился на лечении в центре Шумакова, упал с кровати, он спал с матерью, а не в отельной детской кроватке.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #ребенок #уголовное дело

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