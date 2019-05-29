- Более трехсот детей погибли в сирийском лагере «Аль-Хол» в зоне оккупации США

Чрезвычайно тяжелая ситуация сложилась в лагере беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасака на востоке Сирии, расположенном на территории, оккупированной США и курдскими SDF.

Как сообщает в среду Федеральное агентство новостей, ссылаясь на местные источники, с начала текущего года в лагере смерти от голода, антисанитарии и эпидемий скончались более 300 детей.

При этом, как отмечается, Дамаск не раз обращался к возглавляемой США международной антитеррористической коалиции, под чьей оккупацией находится северо-восток Сирии, с требованием освободить беженцев из лагеря «Аль-Хол», но ответа не получил.

По информации Вашингтона, данный район был зачищен от боевиков террористической группировки ИГ* (запрещенной в России и в ряде других стран) еще год назад – в июне 2018. В настоящее время, за содержание лагеря беженцев отвечает администрация, состоящая из курдских наемников, которые получают деньги от спонсоров из США. Охранники не считают необходимым дорожить жизнями простых обитателей лагеря и не задумываясь применяют оружие, как для разрешения споров, так и для предотвращения попыток покинуть территорию лагеря, причем их жертвами становятся не только мужчины, но и женщины.

Жители лагеря страдают от нехватки воды, которой не хватает даже для питья, о том, чтобы тратить ее на мытье или стирку нет даже речи. В подобных условиях на 40-градусной жаре у новорожденных младенцев нет никаких шансов выжить.

Еще одной причиной высокой смертности в «Аль-Холе» является недоступность медицинской помощи – в лагере, где в катастрофических условиях проживает порядка 70 тысяч человек, работает лишь несколько медицинских пунктов, в которых к тому же почти нет лекарственных препаратов. Народная медицина, к которой пытаются прибегать обитатели лагеря не приносит результатов. По словам представителей администрации, в скором времени в лагере планируется открыть три медпункта, но для десятков тысяч обессиленных беженцев этого явно недостаточно.

Жителям «Аль-Хола» могли бы помочь гуманитарные колонны Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, ООН и российского Центра по примирению враждующих сторон, которые уже длительное время ожидают возможности попасть в лагерь, не могут туда этого сделать из-за запрета международной коалиции. При этом американцы и курдские SDF (Демократические силы Сирии) уже после начала 2019 года продолжали привозить в лагерь новых пленников – так 800 человек были перевезены ими в «Аль-Хол» в феврале из соседней провинции Дейр-эз-Зор, где в то время проходили столкновения с ИГ*.

По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, которое приводит ФАН, для американцев уже стало традицией превращать пункты временного размещения беженцев на оккупированной ими территории в концлагеря.

«Что «Аль-Хол», что «Эр-Рукбан», тоже находящийся в ходе контроля Соединенных Штатов, больше похожи на концентрационные лагеря. В частности, в «Аль-Хол» курды направляют всех без разбора, нисколько не заботясь об обеспечении условий для нормального существования людей. В итоге страшные новости оттуда уже перестают удивлять», - отметил эксперт.

При этом он добавил, что несмотря на тревогу, которую уже давно бьют правозащитники, конца мучениям сирийцев в лагере «Аль-Хол» в ближайшее время не предвидится.

Все попытки Дамаска достигнуть договоренностей с курдами на оккупированных районах Хасаки и Заевфратья по поводу возвращения этих территорий под контроль властей на корню пресекаются Вашингтоном, и в результате десятки тысяч граждан страны остаются по сути пленниками США.

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