Джонсон ответит в суде за обман избирателей перед референдумом по Brexit

Бывший британский министр иностранных дели и экс-глава Лондона Борис Джонсон предстанет перед судом по обвинению в обмане избирателей в преддверии референдума по выходу Лондона из Европейского союза в 2016 году, передает Independent. По информации издания, иск на политика подал 29-летний бизнесмен Маркус Болл.

Он утверждает, что Борис Джонсон занимал пост мэра Лондона и использовал платформы и возможности, предлагаемые ему в силу государственной должности, чтобы «обмануть избирателей». Джонсон говорил, что после выхода Великобритании из ЕС страна сэкономит 350 миллионов фунтов в неделю, которые раньше якобы уходили в европейский бюджет. По словам бизнесмена, Лондон никогда не тратил такие деньги на Европейский союз.

Адвокаты Болла подали в Вестминстерский магистратский суд прошение о вызове Джонсона в суд. Судья Маргот Коулман отметила, что бывший министр иностранных дел обязан явиться в суд на предварительные слушания.

