Команда Зеленского внесла в Раду законопроект об импичменте президента

Администрация украинского президента Владимира Зеленского передала Верховной Раде законопроект, который содержит механизм отстранения главы страны от должности, сообщил представитель лидера в парламенте Руслан Стефанчук на брифинге 29 мая.

«Сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины об особенной процедуре устранения президента с поста — импичменте», — сказал он.

24 мая глава администрации президента Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией. Он добавил, что дату и условия события еще необходимо выбрать и согласовать.

«Если мы хотим мира, тогда разговаривать нужно», — сказал он тогда.

Украинский глава же ранее сообщал о возможном проведении референдума по данному вопросу, однако потом он уточнил, что речь идет об опросе без законодательной силы. Это необходимо, чтобы узнать отношение населения к идее.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Москва все еще ждет от Киева выполнения Минских соглашений и защиты украинцев, которые говорят на русском языке.