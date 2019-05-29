Чайка раскритиковал программу безопасности полетов в РФ

Госпрограмма обеспечения безопасности полетов не отвечает международным требованиям. Ее не обновляли около 11 лет, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

По его словам, Минтранс до сих пор не создал все необходимые документы, которые, в частности, отвечают на вопросы сертификации авиатехники, ее производителей и подготовки персонала. Также не утверждены правила наземного технического обслуживания самолетов, требования к их летной годности, а также типовые профессиональные программы по подготовке специалистов.

#Правчас: Генеральный прокурор в своем выступлении на "правительственном часе" указал на ряд проблем в сфере безопасности полетов в России — Государственная Дума (@dumagovru) May 29, 2019

Генпрокурор подверг критике Росавиацию за то, что ведомство часто формально подходит к проверкам деятельности авиакомпаний.