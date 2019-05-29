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15:12   29 Мая 2019
Россия

Чайка раскритиковал программу безопасности полетов в РФ

Чайка раскритиковал программу безопасности полетов в РФ

Госпрограмма обеспечения безопасности полетов не отвечает международным требованиям. Ее не обновляли около 11 лет, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

По его словам, Минтранс до сих пор не создал все необходимые документы, которые, в частности, отвечают на вопросы сертификации авиатехники, ее производителей и подготовки персонала. Также не утверждены правила наземного технического обслуживания самолетов, требования к их летной годности, а также типовые профессиональные программы по подготовке специалистов.

Генпрокурор подверг критике Росавиацию за то, что ведомство часто формально подходит к проверкам деятельности авиакомпаний.

«Агентством не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации судов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства», — сказал Чайка.

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Автор: Виктория Разумовская
#безопасность #чайка #росавиация #генпрокурор

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