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14:30   29 Мая 2019
Весь мир

Россия и КНР создали единый центр космической погоды

Россия и КНР создали единый центр космической погоды

Россия и Китай создали единый центр космической погоды, предназначенный для выдачи данных для авиакомпаний о влиянии Солнца на атмосферу и технику. Об этом рассказал в ходе заседания Совета РАН по космосу глава управления «Росгидромета» Сергей Тасенко в среду, 29 мая.

По его словам, стороны уже подписали соответствующее соглашение. В настоящее время Китай и РФ заняты его реализацией. ИКАО считает, что помимо региональных функций, у регионального центра есть перспектива заявиться на уровень глобального центра космической погоды.

Помимо авиакомпаний эти данные получают Минобороны РФ и другие силовые ведомства, а также РЖД, Росатом и другие заказчики.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #китай #общество

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