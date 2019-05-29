Партия Саакашвили собралась в Раду

«Движение новых сил» - украинская партия бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили – сообщила о принятом решении участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду Украины, которые назначены на 21 июля.

Об этом рассказал один из лидеров партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе. Интервью с политиком опубликовано в YouTube-канале украинского издания «Апостроф».

«Да, мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», - заявил Сакварелидзе, добавив, что Михаилу Саакашвили для участия в выборах нужно будет сначала вернуться на Украину.

При этом политик отметил, что сейчас участие в выборах не связано с желанием, а является обязанностью партии перед избирателями, которые ждут от политической силы каких-то конкретных шагов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Михаилу Саакашвили украинского гражданства. Экс-губернатор Одесской области поблагодарил главу государства и заявил, что собирается вернуться в страну в среду в 17.15.