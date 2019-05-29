Сенатор Тимченко возглавил комитет Совфеда по регламенту

Члены Совета Федерации избрали нового председателя комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности. Решение приняли на заседании 29 мая.

Должность освободилась из-за того, что экс-глава Андрей Кутепов стал председательствовать в комитете по экономической политике. На его место пришел сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко. Ранее он был первым зампредом органа, который теперь возглавил Кутепов.

В частности, комитет по регламенту обеспечивает парламентский контроль, следит за соблюдением этики и исполнением решений Совета Федерации, согласовывает бюджет верхней палаты, предварительно утверждает кандидатуры на пост сенаторов, а также работает с Центральной избирательной комиссией и Общественной палатой.

«Идет естественная ротация», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она отметила, что Кутепов имеет опыт работы в комитете по экономической политике, а Тимченко — по регламенту и организации парламентской деятельности.