Роскосмос сформирует центр по борьбе с космическим мусором

Компания «Роскосмос» планирует организовать в головном научном институте ЦНИИмаш центр по контролю за космическим мусором. Об этом в среду, 29 мая, рассказал представитель корпорации Юрий Макаров.

По его словам, этот центр будет предназначен для решения вопросов международного права и технологического обеспечения в сфере техногенного засорения космического пространства.

Согласно статистике Роскосмоса, на данный момент количество опасных космических объектов, так называемого космического мусора, размер которых превышает один сантиметр в поперечнике, составляет, по разным оценкам, от 600 до 700 тысяч. При этом на орбите работает около двух тысяч спутников.