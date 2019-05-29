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Роскосмос сформирует центр по борьбе с космическим мусором

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Роскосмос сформирует центр по борьбе с космическим мусором

Роскосмос сформирует центр по борьбе с космическим мусором

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Глава района Низовский пообещал вернуть Всеволожску горячую воду «сегодня»
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14:34   29 Мая 2019
Россия

Роскосмос сформирует центр по борьбе с космическим мусором

Роскосмос сформирует центр по борьбе с космическим мусором

Компания «Роскосмос» планирует организовать в головном научном институте ЦНИИмаш центр по контролю за космическим мусором. Об этом в среду, 29 мая, рассказал представитель корпорации Юрий Макаров.

По его словам, этот центр будет предназначен для решения вопросов международного права и технологического обеспечения в сфере техногенного засорения космического пространства.

Согласно статистике Роскосмоса, на данный момент количество опасных космических объектов, так называемого космического мусора, размер которых превышает один сантиметр в поперечнике, составляет, по разным оценкам, от 600 до 700 тысяч. При этом на орбите работает около двух тысяч спутников.

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Автор: Виктория Разумовская
#роскосмос #космический мусор #цниимаш

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