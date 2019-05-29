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Глава района Низовский пообещал вернуть Всеволожску горячую воду «сегодня»
Президентом Латвии стал Эгилс Левитс

Президентом Латвии стал Эгилс Левитс

 Саакашвили выдали удостоверение личности для возвращения на Украину

Саакашвили выдали удостоверение личности для возвращения на Украину
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14:16   29 Мая 2019
Весь мир

Юнкер встретится с Зеленским 4 июня в Брюсселе

Юнкер встретится с Зеленским 4 июня в Брюсселе

Пресс-секретарь Европейской комиссии Маргаритис Схинас в среду, 29 мая, в ходе брифинга сообщил, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским 4 июня в Брюсселе. Первый визит Зеленского в должности президента Украины в Брюссель состоится 4-5 июня. Владимир Александрович посетит институты Европейского союза и Североатлантического альянса.

«Во вторник Юнкер примет вновь избранного президента Украины, господина Владимира Зеленского», — сказал представитель ЕК.

Ожидается, что украинский лидер проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке страны, обсудит пути активизации международных усилий для завершения гражданской войны на Украине. В Брюсселе запланировали встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #еврокомиссия #юнкер #зеленский

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