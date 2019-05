Юнкер встретится с Зеленским 4 июня в Брюсселе

Пресс-секретарь Европейской комиссии Маргаритис Схинас в среду, 29 мая, в ходе брифинга сообщил, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским 4 июня в Брюсселе. Первый визит Зеленского в должности президента Украины в Брюссель состоится 4-5 июня. Владимир Александрович посетит институты Европейского союза и Североатлантического альянса.

Ожидается, что украинский лидер проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке страны, обсудит пути активизации международных усилий для завершения гражданской войны на Украине. В Брюсселе запланировали встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

