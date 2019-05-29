Очередную партию гуманитарной помощи доставили в Алеппо российские военные 

Жители района Ханану на востоке сирийского города Алеппо получили продовольственные наборы в рамках 22-й гуманитарной акции российского Центра по примирению враждующих сторон.

Об этом в среду сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что в рамках акции жителям района Ханану было около тысячи продовольственных наборов и более 800 килограммов хлебобулочных изделий. Всего сирийцы получили от российских военных свыше пяти тонн гуманитарных грузов.

При этом издание отмечает, что с начала 2019 года в район Ханану вернулись более 2500 тысяч беженцев, в том числе порядка 800 детей. Мужчины из проживающих в районе семей по большей части служат в сирийской армии, а их родные, оставшиеся без кормильцев, нуждаются в помощи, которую и предоставляет Россия. Каждый день в некоторых районах Алеппо при содействии российских военных и благотворительного фонда Ахмата Кадырова нуждающимся жителям выдается хлеб.

Глава района Хуссейн Диаб рассказал журналистам, что при содействии России мирная жизнь восстанавливается не только в провинции Алеппо, но и во всей Сирии.