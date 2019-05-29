Саакашвили выдали удостоверение личности для возвращения на Украину

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в среду, 29 мая, получил у консула Украины удостоверение личности для возвращения в страну, гражданства которой он был лишен в 2017 году при бывшем президенте Петре Порошенко. В февраля 2018 года Саакашвили выслали в Польшу, с тех пор он на Украине не появлялся.

«Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве Удостоверение личности на возвращение Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев!», — рассказал политик своим подписчикам в Facebook.

Накануне новый президент Украины Владимир Зеленский распорядился о том, чтобы вернуть Саакашвили гражданство страны.