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Президентом Латвии стал Эгилс Левитс

 Саакашвили выдали удостоверение личности для возвращения на Украину

Саакашвили выдали удостоверение личности для возвращения на Украину
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13:56   29 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Саакашвили выдали удостоверение личности для возвращения на Украину

Саакашвили выдали удостоверение личности для возвращения на Украину

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в среду, 29 мая, получил у консула Украины удостоверение личности для возвращения в страну, гражданства которой он был лишен в 2017 году при бывшем президенте Петре Порошенко. В февраля 2018 года Саакашвили выслали в Польшу, с тех пор он на Украине не появлялся. 

«Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве Удостоверение личности на возвращение Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев!», — рассказал политик своим подписчикам в Facebook.

Накануне новый президент Украины Владимир Зеленский распорядился о том, чтобы вернуть Саакашвили гражданство страны.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #саакашвили #политика

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