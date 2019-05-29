Президентом Латвии стал Эгилс Левитс

Латвийский Сейм на внеочередном заседании избрал нового президента республики. Им стал юрист Эгилс Левитс.

На пост также претендовали омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс. Действующий глава Раймонд Вейонис принял решение не выдвигаться на второй срок. Напомним, что лидера Латвии выбирают парламентарии. Большинство депутатов проголосовало за Левитса.

Новый президент закончил юридический факультет и факультет общественных наук и философии Гамбургского университета. Он работал в должности посла Латвии в Австрии, Венгрии, Германии и Швейцарии, а также депутатом Сейма пятого созыва.

В 2015 году он уже баллотировался на президентские выборы. Более того, Левитс написал преамбулу к Конституции страны. Она гласит, что республика гарантирует «существование и вековое развитие латышской нации, ее языка и культуры».

Что касается его отношения к России, то политик поддерживает санкции и выступает за закрытие русских школ на территории латвийского государства.