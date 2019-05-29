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14:10   29 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Президентом Латвии стал Эгилс Левитс

Президентом Латвии стал Эгилс Левитс

Латвийский Сейм на внеочередном заседании избрал нового президента республики. Им стал юрист Эгилс Левитс.

На пост также претендовали омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс. Действующий глава Раймонд Вейонис принял решение не выдвигаться на второй срок. Напомним, что лидера Латвии выбирают парламентарии. Большинство депутатов проголосовало за Левитса.

Президентом Латвии стал Эгилс Левитс

Новый президент закончил юридический факультет и факультет общественных наук и философии Гамбургского университета. Он работал в должности посла Латвии в Австрии, Венгрии, Германии и Швейцарии, а также депутатом Сейма пятого созыва.

В 2015 году он уже баллотировался на президентские выборы. Более того, Левитс написал преамбулу к Конституции страны. Она гласит, что республика гарантирует «существование и вековое развитие латышской нации, ее языка и культуры».

Что касается его отношения к России, то политик поддерживает санкции и выступает за закрытие русских школ на территории латвийского государства.

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Автор: Анна Манц
#латвия #президент #левитс

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