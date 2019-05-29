Правительство предлагает признать подакцизными кальяны и электронные сигареты

Кабинет министров предложил признать подакцизными не только сигареты, но и кальяны, электронные сигареты, вейпы. Об этом в среду, 29 мая, сообщил представитель пресс-службы правительства.

Эти дополнения будут учтены при составлении законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс.

«Подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны», — сказал он.

Ранее Минздрав и Роспотребнадзор заявляли о необходимости единого регулирования властями никотиносодержащей продукции и устройств, которые предназначены для употребления никотина. Согласно новой антитабачной концепции, к обычным сигаретам теперь приравниваются вейпы, системы нагревания табака (IQOS, Glo) и электронные сигареты.