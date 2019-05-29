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13:36   29 Мая 2019
Россия

Всеволожск остался без горячей воды

Всеволожск остался без горячей воды

Жители Всеволожска в Ленинградской области остались без горячей воды по причине задолженностей управляющих компаний перед ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Соответствующее предупреждение было размещено на сайте ресурсоснабжающей организации ОАО «Всеволожские тепловые сети».

Отмечается, что ненадлежащее выполнение обязательств по оплате газа были допущены организации более трех раз за последние 12 месяцев. «Всеволожские тепловые сети» уже направили уведомление в адрес всех управляющих компаний, которые имеют задолженности. Если предприятие оплатит долг, то газоснабжение котельных будет незамедлительно восстановлено.

«Интерфакс» со ссылкой на администрацию Всеволожского района Ленобласти сообщает, что от горячего водоснабжения сейчас отключили все население города - 75 тысяч человек.

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Автор: Алла Ларионова
#газ #всеволожск #водоснабжение

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