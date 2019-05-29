Глава района Низовский пообещал вернуть Всеволожску горячую воду «сегодня»

Глава Всеволожского района (Ленинградская область) Андрей Низовский пообещал «Политике сегодня» вернуть горячую воду во Всеволожск сегодня, 29 мая.

«Сегодня и будет [горячая вода]. Насколько я знаю, деньги сегодня уже ушли», — объяснил глава района.

Без горячей воды жители города Всеволожск, чье население составляет 74 тысячи человек, остались по вине управляющих компаний. Сумма долга, по подсчетам жителей, свыше 270 миллионов рублей. Ее совокупно никак не могут вернуть «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» ТСЖ и управляющие компании города.

Горячую воду в городе отключили с трех часов дня 28 мая. Газ перестал поступать в четыре котельные.

Местный житель сообщил «Политике Сегодня», что плановые отключения горячей воды были запланированы с 13 по 26 июня.

«Сейчас в кранах только циркуляция, но котельные остановлены», — рассказал он.

Собеседник «Политики Сегодня» не склонен верить обещанию Низовского, поскольку в районе и городе совокупно четыре разных главы. В прошлый раз «сегодня» растянулось на неделю, горячую воду удалось вернуть только после угроз жителей города перекрыть Дорогу Жизни.