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13:43   29 Мая 2019
Россия

Памфилова сравнила муниципальный фильтр с костылями для отгона конкурентов

Памфилова сравнила муниципальный фильтр с костылями для отгона конкурентов

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова раскритиковала высокий муниципальный фильтр на выборах.

За заседании ведомства 29 мая она прокомментировала доклад представителя избиркома Оренбургской области. В материалах указано, что на предстоящих выборных мероприятиях в регионе муниципальный фильтр составит только пять процентов.

«Вот видите, пять процентов у них фильтр и ничего страшного нет, никто не впадает в истерику, не боится», — цитирует Памфилову «Российская газета».

Она разослала в регионы подобные предложения.

«Надеюсь, что не всем нужны эти политические костыли в виде фильтра муниципального, чтобы им отгонять конкурента», — отметила глава ЦИК.

Из-за такого положения дел, в думе работают люди, которые не способны не только вести диалог с населением, но и справляться с возникающими преградами. А потом «на пресс-конференции президента или прямых линиях приходится решать проблемы — там крыша потекла, там дорогу, там с ЖКХ разберись».

Ранее Памфилова предложила снизить уровень муниципального фильтра в 16 регионах России до пяти процентов, а в Санкт-Петербурге до шести. Сейчас же максимальный показатель — десять процентов.

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Автор: Анна Манц
#выборы #цик #памфилова #муниципальный фильтр

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