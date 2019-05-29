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13:18   29 Мая 2019
Россия

Чайка рассказал об успехах в борьбе с коррупцией в РФ

Чайка рассказал об успехах в борьбе с коррупцией в РФ

Генеральная прокуратура России вместе с другими ведомствами успешно борется с коррупцией в стране, работа ведется по пресечению «откатов», нецелевого использования денег возмещению ущерба, причиненного коррупцией. Об этом в среду, 29 мая, заявил в Госдуме генеральный прокурор России Юрий Чайка.

«Считаю, что в данном направлении есть положительная динамика»", — отметил он в ходе правительственного часа в нижней палате парламента.

Чайка также добавил, что с 2016 года в этой сфере направлено несколько десятков исков на общую сумму в 25 миллиардов рублей. На 11,5 миллиардов они уже удовлетворены, заметил он. Также властям удалось отработать механизм предъявления прокурорами в суд заявлений об обращении в доход государства имущества, которое приобреталось за счет преступных доходов, сообщил генпрокурор.

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Автор: Алла Ларионова
#генпрокуратура #чайка #борьба с коррупцией

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