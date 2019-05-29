Первые поезда на Крымском мосту будут ехать в Москву и Петербург

Первые составы, которые проедутся по Крымскому мосту, будут следовать направлениям Симферополь — Москва и Севастополь — Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на члена думского комитета по транспорту и строительству Дмитрия Ионина 29 мая.

Он напомнил, что министерство транспорта установило дату открытия железнодорожного сообщения по строению уже в декабре этого года. А к лету будущего года планируется запустить 11 маршрутов разной степени дальности.

«В том числе в Екатеринбург, который я представляю в Госдуме», — добавил парламентарий.

Крымский мост, который также называют Керченским, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Российский президент Владимир Путин открыл автомобильное сообщение 15 мая 2018 года, хотя изначально работы должны были окончить только в декабре. Первые машины воспользовались сооружением уже 16 мая. Грузовое движение стартовало 1 октября прошлого года. Железнодорожное сообщение планируется ввести в декабре текущего года.

16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта российский президент Владимир Путин заявил, что железнодорожную часть Крымского моста откроют с опережением графика.