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13:27   29 Мая 2019
Россия

Более 500 пилотов отстранили от полетов в России за два года

Более 500 пилотов отстранили от полетов в России за два года

После прокурорских проверок были отстранены от полетов 550 пилотов, аннулировано 160 летных свидетельств, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Такова статистика в России с 2017 года, сообщил в среду, 29 мая, генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Речь об этом зашла на правительственном часе в Госдуме.

Чайка отметил, что во время надзорных проверок правоохранители обнаружили, что летный персонал в некоторых случаях не полностью проходил программы подготовки. При этом в некоторых образовательных организациях отсутствовало необходимое кадровое и материальное обеспечение.

«По-прежнему остро стоит вопрос качества профессиональной подготовки пилотов», — добавил генпрокурор.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #чайка #полеты #генпрокурор

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