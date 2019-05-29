Более 500 пилотов отстранили от полетов в России за два года

После прокурорских проверок были отстранены от полетов 550 пилотов, аннулировано 160 летных свидетельств, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Такова статистика в России с 2017 года, сообщил в среду, 29 мая, генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Речь об этом зашла на правительственном часе в Госдуме.

#Правчас: Генеральный прокурор в своем выступлении на "правительственном часе" указал на ряд проблем в сфере безопасности полетов в России — Государственная Дума (@dumagovru) May 29, 2019

Чайка отметил, что во время надзорных проверок правоохранители обнаружили, что летный персонал в некоторых случаях не полностью проходил программы подготовки. При этом в некоторых образовательных организациях отсутствовало необходимое кадровое и материальное обеспечение.