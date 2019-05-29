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13:24   29 Мая 2019
Весь мир

Ушаков покинул пост мэра Риги

Ушаков покинул пост мэра Риги

Латвийский чиновник Нил Ушаков в среду, 29 мая, заявил, что официально подал в отставку с должности мэра Риги. По его словам, выборы в Европейский парламент прошли и сегодня он покидает должность, на которой, благодаря поддержке рижан и команды, проработал десять лет.

«Спасибо вам!», — написал Нил Ушаков в Facebook.

Благодаря поддержке людей Ушаков планирует работать дальше, защищать ценности и идеалы социал-демократической партии «Согласие» и интересы Латвии, но теперь на уровне Европы. В ближайшее время выберут нового мэра Риги.

«В суде я продолжу борьбу за то, чтобы доказать, что отстранение от должности было противоправным», — резюмировал Нил Ушаков.

По информации местного агентства LETA, официальная отставка Нила Ушакова с поста мэра Риги — юридический шаг, чтобы выбрать нового градоначальника. Врио мэра столицы Латвии назначили Олега Бурова от политической партии «Честь служить Риге».

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Автор: Анатолий Кубарев
#отставка #мэр #рига #ушаков

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