Ушаков покинул пост мэра Риги

Латвийский чиновник Нил Ушаков в среду, 29 мая, заявил, что официально подал в отставку с должности мэра Риги. По его словам, выборы в Европейский парламент прошли и сегодня он покидает должность, на которой, благодаря поддержке рижан и команды, проработал десять лет.

«Спасибо вам!», — написал Нил Ушаков в Facebook.

Благодаря поддержке людей Ушаков планирует работать дальше, защищать ценности и идеалы социал-демократической партии «Согласие» и интересы Латвии, но теперь на уровне Европы. В ближайшее время выберут нового мэра Риги.

«В суде я продолжу борьбу за то, чтобы доказать, что отстранение от должности было противоправным», — резюмировал Нил Ушаков.

По информации местного агентства LETA, официальная отставка Нила Ушакова с поста мэра Риги — юридический шаг, чтобы выбрать нового градоначальника. Врио мэра столицы Латвии назначили Олега Бурова от политической партии «Честь служить Риге».