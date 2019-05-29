Малькевич заявил, что Москве пора начать действовать, как Вашингтон

Москве следует начать действовать также, как Вашингтон, например, задержать несколько американских общественников и обменять их на гражданку России Марию Бутину, находящуюся в тюрьме в США только за то, что выступала за равный диалог между нашими странами.

Такое мнение в среду высказал глава Фонда защиты национальных ценностей, член ОП России Александр Малькевич, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.

По словам эксперта, он не понимает, почему в России целый ряд НКО, финансируемых из США, занимается антигосударственной деятельностью и не несет за это никакой ответственности.

При этом Малькевич напомнил, что арестованная и сужденная в США россиянка Мария Бутина была простым человеком с патриотическими взглядами, в то время как на территории нашей страны вовсю действуют агенты влияния Запала и Москве уже давно пора взять на вооружение методы Вашингтона.

Мальевич также рассказал, что возглавляемый им Фонд защиты национальных ценностей делает все возможное для высвобождения Марии Бутиной из американской тюрьмы.

«Мы давно анонсировали помощь Марии. Более того, размер помощи будет увеличиваться. Размер первого транша составил пять миллионов. Следующий, я думаю, будет аналогичным. Мы будем пытаться работать с нашими партнерами и коллегами, пытаться привлекать деньги. Мы должны защищать наших соотечественников за границей», - подчеркнул он.

По словам журналиста, дело Марии Бутиной насквозь политизировано и представляет собой произвол Америки. В США, добавил он, очень легко навесить ярлык «иностранного агента» на любого человека, желающего наладить нормальные отношении между нашими странами.

«В США народная дипломатия и общественная дипломатия – это сейчас преступление», - добавил он.

Также Малькевич выразил надежду на то, что другие общественные организации, финансовые структуры и политики подключатся к попыткам освободить Марию Бутину из американской тюрьмы. При этом он предложил запустить в социальных сетях эстафету.

«Вспомните известный флешмоб: ты облился водой и перечислил деньги. Точно так же необходимо действовать и здесь, чтобы вызволить Марию Бутину из американской тюрьмы», - предложил Малькевич, отметив, что мало просто ставить фотографию Бутиной на аватар.

В заключение, журналист напомнил о 80-х годах прошлого века, когда все аплодировали приезжавшей в СССР Саманте Смит и Кате Лычевой, ездившей в США.

Сейчас, по его мнению, Катю Лычеву, за ее простое и искреннее желание нормального общения между двумя великими державами в США просто «закрыли» бы и все, так как там лютые подобные проявления считаются преступлением.