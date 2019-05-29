Работодатели задолжали россиянам почти три млрд рублей зарплаты
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в среду, 29 мая, сообщил, что по требованию прокуроров россиянам вернули задолженности по зарплатам на сумму 26 миллиардов рублей. По его словам, остаток долга работодателей на 1 мая составляет 2,9 миллиарда рублей.
«Всего в сфере трудового законодательства защитили права 620 тысяч работников», — сказал генпрокурор на правительственном часе в Государственной думе.
В связи с допущенными нарушениями почти 115 тысяч виновных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности, продолжил Чайка. Наиболее острой проблемой для россиян остается несоблюдение трудовых прав. Данного вопроса касались 165 тысяч обращений, которые зарегистрировали в прокуратуре в 2018 году, из них 85 тысяч признали обоснованными.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка выступает на "правительственном часе" с информацией о соблюдении законности в сфере защиты трудовых прав граждан. Председатель ГД Вячеслав Володин поблагодарил Генпрокуратуру @Genproc за активную работу с обращениями депутатов и фракций.#правчас— Государственная Дума (@dumagovru) 29 мая 2019 г.