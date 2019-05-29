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12:52   29 Мая 2019
Россия

Работодатели задолжали россиянам почти три млрд рублей зарплаты

Работодатели задолжали россиянам почти три млрд рублей зарплаты

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в среду, 29 мая, сообщил, что по требованию прокуроров россиянам вернули задолженности по зарплатам на сумму 26 миллиардов рублей. По его словам, остаток долга работодателей на 1 мая составляет 2,9 миллиарда рублей.

«Всего в сфере трудового законодательства защитили права 620 тысяч работников», — сказал генпрокурор на правительственном часе в Государственной думе.

В связи с допущенными нарушениями почти 115 тысяч виновных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности, продолжил Чайка. Наиболее острой проблемой для россиян остается несоблюдение трудовых прав. Данного вопроса касались 165 тысяч обращений, которые зарегистрировали в прокуратуре в 2018 году, из них 85 тысяч признали обоснованными.

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Автор: Анатолий Кубарев
#зарплата #чайка #работа #гп рф

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