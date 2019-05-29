Путин и Лукашенко обсудили интеграцию в рамках Союзного государства

Глава государства Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко интеграцию в рамках Союзного государства. Президенты поручат правительствам проработать вопросы ее развития.

Речь об этом зашла на встрече лидеров на полях саммита Евразийского экономического союза 29 мая.

Путин в Нур-Султане переговорил с Лукашенко: Александр Григорьевич отошел озадаченный pic.twitter.com/5d4cDFktDt — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 29, 2019

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что лидеры двух страны поговорили в кулуарах. Правительствам предстоит проработать эти вопросы и «сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня».

Песков добавил, что ситуацию с нефтепроводом «Дружба» Путин и Лукашенко не обсуждали.