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13:02   29 Мая 2019
Россия

Путин и Лукашенко обсудили интеграцию в рамках Союзного государства

Путин и Лукашенко обсудили интеграцию в рамках Союзного государства

Глава государства Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко интеграцию в рамках Союзного государства. Президенты поручат правительствам проработать вопросы ее развития.

Речь об этом зашла на встрече лидеров на полях саммита Евразийского экономического союза 29 мая.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что лидеры двух страны поговорили в кулуарах. Правительствам предстоит проработать эти вопросы и «сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня».

Песков добавил, что ситуацию с нефтепроводом «Дружба» Путин и Лукашенко не обсуждали. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #лукашенко #союзное государство

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