Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 500 пилотов отстранили от полетов в России за два года

Более 500 пилотов отстранили от полетов в России за два года

 Первые поезда на Крымском мосту будут ехать в Москву и Петербург

Первые поезда на Крымском мосту будут ехать в Москву и Петербург
Саакашвили пообещал «осторожно» возвращаться в политику

Саакашвили пообещал «осторожно» возвращаться в политику

 Почему Саакашвили так спешит на Украину

Почему Саакашвили так спешит на Украину
Ушаков покинул пост мэра Риги

Ушаков покинул пост мэра Риги

 США тиражируют новые фейки против властей Сирии, пытаясь сохранить «Эр-Рукбан»

США тиражируют новые фейки против властей Сирии, пытаясь сохранить «Эр-Рукбан»
Более 500 пилотов отстранили от полетов в России за два года

Более 500 пилотов отстранили от полетов в России за два года

 Первые поезда на Крымском мосту будут ехать в Москву и Петербург

Первые поезда на Крымском мосту будут ехать в Москву и Петербург
Саакашвили пообещал «осторожно» возвращаться в политику

Саакашвили пообещал «осторожно» возвращаться в политику

 Почему Саакашвили так спешит на Украину

Почему Саакашвили так спешит на Украину
Ушаков покинул пост мэра Риги

Ушаков покинул пост мэра Риги

 США тиражируют новые фейки против властей Сирии, пытаясь сохранить «Эр-Рукбан»

США тиражируют новые фейки против властей Сирии, пытаясь сохранить «Эр-Рукбан»
12:58   29 Мая 2019
Россия

Матвиенко потребовала отставки главы района Хакасии из-за нападения на журналиста

Матвиенко потребовала отставки главы района Хакасии из-за нападения на журналиста

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева покинуть должность. Об этом она заявила на заседании верхней палаты в среду, 29 мая.

Напомним, что Зайцев напал на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» Ивана Литомина после вопроса о судьбе жителей, которые пострадали от пожаров еще в 2015 году. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а партия «Единая Россия» исключила Зайцева из объединения.

Чиновник же считает, что журналист оскорбил представителя власти, и хочет привлечь его к ответственности.

Матвиенко потребовала отставки главы района Хакасии из-за нападения на журналиста

Данный вопрос на заседании поднял председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он отметил, что группа экспертов изучила инцидент и пришла к выводу, что корреспондент действовал в рамках профессиональных полномочий.

«Всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами, рукоприкладствовал. Это хамская манера, грубая и неуважительная», — прокомментировала поступок Матвиенко.

Сенатор считает, что к нарушителю необходимо применить «самые жесткие меры», так как он позорит муниципальный корпус.

«Стыдно. Ну, уйди в отставку. Какое человек имеет моральное право после этого работать?», — недоумевает спикер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#матвиенко #совфед #нападение #журналист #хакасия #зайцев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...