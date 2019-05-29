Матвиенко потребовала отставки главы района Хакасии из-за нападения на журналиста

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева покинуть должность. Об этом она заявила на заседании верхней палаты в среду, 29 мая.

Напомним, что Зайцев напал на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» Ивана Литомина после вопроса о судьбе жителей, которые пострадали от пожаров еще в 2015 году. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а партия «Единая Россия» исключила Зайцева из объединения.

Чиновник же считает, что журналист оскорбил представителя власти, и хочет привлечь его к ответственности.

Данный вопрос на заседании поднял председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он отметил, что группа экспертов изучила инцидент и пришла к выводу, что корреспондент действовал в рамках профессиональных полномочий.

«Всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами, рукоприкладствовал. Это хамская манера, грубая и неуважительная», — прокомментировала поступок Матвиенко.

Сенатор считает, что к нарушителю необходимо применить «самые жесткие меры», так как он позорит муниципальный корпус.